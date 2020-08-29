صحة الوادى الجديد : توقيع الكشف الطبى على 37611 مواطنا فى 3 مبادرات رئاسية بالمحافظة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم السبت، عن توقيع الكشف الطبى على 37 ألف و611 مواطنًا فى 3 مبادرات رئاسية هى مبادرة الرئيس السيسى " للكشف والسمع للأطفال حديثى الولادة، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والمبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة ".

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المديرية من خلال المبادرة الرئاسية لكشف السمع للأطفال حديثى الولادة، جرى تنفيذها من خلال 18 وحدة صحية ووصل عدد من جرى فحصهم حتى الآن 2328 طفلا.

أضاف محروس، أنه من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة جرى حتى الآن فحص 33972 سيدة بنسبة تغطية 40% من المستهدف، وفى المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة هى مبادرة بدأت فى 27/6/2020 ولازالت قائمة جرى فحص 1311 مواطنًا وجرى تحويلهم للمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.