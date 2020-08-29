شركة إيلون ماسك تزرع شريحة فى رأس خنزير لربط الدماغ مباشرة بالكمبيوتر

(رويترز)

كشفت شركة نيورالينك الناشئة المتخصصة فى علوم الأعصاب والتابعة للملياردير إيلون ماسك النقاب، عن خنزير تم زرع شريحة كمبيوتر بحجم العملة المعدنية فى دماغه منذ شهرين فيما يشير إلى خطوة مبكرة نحو تحقيق هدف علاج الأمراض التى تصيب الإنسان بزراعة نفس النوع من هذه الشرائح.

وتهدف نيورالينك التى شارك ماسك فى تأسيسها فى 2016 ومقرها سان فرانسيسكو إلى زراعة وصلات لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر تضم آلاف الأقطاب الكهربائية فى أكثر عضو بشرى تعقيدًا للمساعدة فى علاج حالات عصبية مثل مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

وقال ماسك " يمكن لجهاز تم زرعه أن يحل بشكل فعلى تلك المشكلات" مشيرا إلى أمراض مثل فقدان الذاكرة والسمع والاكتئاب والأرق.

وقال ماسك خلال عرض تقديمى لشركة نيورالينك فى يوليو 2019 إن الشركة تهدف إلى الحصول على الموافقة التنظيمية لزرع جهازها خلال تجارب بشرية بحلول نهاية هذا العام.

ويبلغ قطر جهاز الاستشعار الخاص بشركة نيورالينك ثمانية مليمترات تقريبا أو أصغر من طرف الإصبع ويتم زرعه فى الجمجمة وموصل بأسلاك صغيرة.

وبمساعدة روبوت متطور يتم زرع خيوط مرنة أو أسلاك أدق من شعر الانسان فى المناطق المسؤولة عن وظائف الحركة والاحساس فى الدماغ بينما يكون المتلقى تحت التخدير الموضعى فقط. وقال ماسك إنه يمكن إزالة هذا الجهاز.

وقال خبراء علم الأعصاب إنه على الرغم من أن مهمة نيورالينك لقراءة وتحفيز نشاط الدماغ لدى البشر ممكنة ، إلا أن الجدول الزمنى للشركة يبدو مفرطًا فى الطموح.

وقال جرايم موفات ، الباحث فى علم الأعصاب بجامعة تورنتو " سينبهر جدا الجميع فى هذا المجال إذا أظهرت (نيورالينك) بالفعل بيانات من جهاز مزروع فى الإنسان".

وتم زرع أجهزة صغيرة تحفز الأعصاب ومناطق الدماغ إلكترونيا لعلاج ضعف السمع ومرض الشلل الرعاش فى البشر منذ عشرات السنين.

وأجرى علماء الأعصاب أيضا تجارب زرع مخ على عدد صغير ممن فقدوا السيطرة على وظائف الجسم بسبب إصابات الحبل الشوكى أو حالات عصبية مثل الجلطات الدماغية. ويمكن للبشر فى تلك التجارب التحكم فى الأشياء الصغيرة ، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو مؤشر الماوس ، ولكن لم يتمكنوا بعد من إكمال مهام أكثر تعقيدًا.

ولاحظ العلماء أن معظم الأبحاث المتطورة الحالية فى الوصلات بين الدماع والكمبيوتر تُجرى على الحيوانات لأن تحديات السلامة وإجراءات الموافقة التنظيمية المطولة تمنع إجراء تجارب أكبر على البشر.