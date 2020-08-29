سيطر على السكر بـ5 أطعمة فى نظامك الغذائى.. إنفو جراف

إعداد ـ هند عادل

النظام الغذائي لمرضى السكري مهم للتحكم في نسبة السكر في الدم وتجنب مضاعفاته، وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وفى هذا السياق، يقدم "اليوم السابع" لجمهور القراء بعض الأطعمة المغذية لمرضى السكر التى يمكن أن إضافتها إلى نظامهم الغذائي اليومي.

الخضار:

السبانخ واللفت منخفض السعرات الحرارية وغني بمضادات الأكسدة ويساعد ضبط نسبة السكر في الدم

البيض:

يحسن مستويات الكوليسترول ويقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين

الأسماك الدهنية:

السردين والسلمون والرنجة مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية وتقلل الالتهاب ومضاعفات السكر

الزبادي اليوناني:

يعزز مستويات السكر في الدم الصحية ويقلل من السعرات الحرارية

الكركم:

من التوابل القوية ذات الفوائد الصحية العديدة يساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات السكر في الدم



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