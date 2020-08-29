اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 12:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن: الاستخبارات تخطر الكونجرس بتحديثات مكتوبة فى قضايا تتعلق بالانتخابات

السبت، 29 أغسطس 2020 11:55 م
سى إن إن: الاستخبارات تخطر الكونجرس بتحديثات مكتوبة فى قضايا تتعلق بالانتخابات ترامب وانتخابات أمريكا
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغ مكتب مدير المخابرات الأمريكية لجان المخابرات فى مجلسى النواب والشيوخ بالكونجرس الأمريكي بأنه لن يقدم إيجازًا حول قضايا الأمن في الانتخابات، وبدلاً من ذلك سيقدم المخابرات الوطنية تحديثات مكتوبة إلى لجان الكونجرس، وفقًا لخطابات حصلت عليها شبكة CNN ومسؤول كبير في الإدارة.

وأضاف المسؤول أن الوكالات الأخرى الداعمة لأمن الانتخابات بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلى تنوى مواصلة إحاطة الكونجرس.

يأتى ذلك بعد أن أصدر مسؤول استخباراتي رفيع المستوى بشأن أمن الانتخابات بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر قال فيه إن الصين وروسيا وإيران تسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، وهو تحذير أثار بعض ردود الفعل العنيفة من الديمقراطيين في الكابيتول هيل الذين واصلوا الضغط من أجل الإفصاح العام عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك الجهود.

كما تعهد رئيس الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، بالتزام الحياد في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، التي يسعى خلالها الرئيس دونالد ترامب للفوز بولاية رئاسية ثانية، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ميلي بحسب ما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن الجيش لن يلعب أي دور في حل ‏أي خلاف بشأن الانتخابات، وفي حال وجود نزاع حول بعض ‏جوانب الانتخابات، فإن المحاكم الأمريكية والكونجرس مطالبين بموجب القانون بحل أى ‏نزاعات وليس الجيش الأمريكي


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الكونجرس الأمريكي

انتخابات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غموض حول فاعلية بلازما المتعافين فى أمريكا.. وFDA: وفاة 35 من 100 خلال تجارب

السبت، 29 أغسطس 2020 08:43 م

المدارس فى مواجهة كورونا.. العالم يستعد لعام دراسى استثنائى.. أمريكا تفضل التعلم عن بعد.. طابور الصباح فى اليابان داخل الفصول.. السويد تمنع دخول أولياء الأمور عند توصيل أبنائهم.. والصين تعيد الطلاب تدريجيا

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 م

أمريكا تشيد بتمديد مهمة اليونيفيل بلبنان وتؤكد انتهاء فترة تهاون مجلس الأمن

السبت، 29 أغسطس 2020 05:00 م

وزارة التجارة العراقية تؤكد سد فجوة الطلب على الأرز بإبرام اتفاق مع أمريكا

السبت، 29 أغسطس 2020 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة