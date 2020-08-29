سقوط شخص بعد سرقته أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على شخص بعد سرقته أموال من شقة صاحب مكتب سيارات بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفاده ضبط مبلغ مالى، عتلة حديدية بحوزة شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالى من شقة ملك صاحب مكتب سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بأسلوب "كسر الباب" باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.