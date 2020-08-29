رسميا.. خالد سليم نقيبا عاما للأطباء البيطريين

أعلن الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، فوز الدكتور خالد سليم، بمنصب النقيب العام، بعدد أصوات 2432 صوت، مقابل 2171 صوت للدكتور خالد العامرى، النقيب العام السابق، و 1329 صوت للدكتور عبد العزيز الجوهرى، و1051 للدكتور هانى مرعى، موضحه أن إجمالى الحضور بلغ 10 آلاف و192 صوت، من بينهم 9925 صوت صحيح، و267 صوت باطل.

وأوضح البدرى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بدار الحكمة، أنه على منصب عضو فوق 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فاز كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف 2533 صوت، الدكتورة نبيلة البطراوى 2003 صوت، والدكتورة شيرين ذكى 1928 صوت، وعلى منصب عضو تحت 15 سنة، لعضوية مجلس النقابة العامة، حصل الدكتور محمد شفيق على أعلى الأصوات، 3090 صوت، و الدكتورة ياسمين أبو الخير 2513 صوت، والدكتور أحمد طنطاوى 2337 صوت.

أما نتائج القطاعات الستة، فقال البدرى،: فاز بمقعد قطاع القاهرة والجيزة، الدكتور محمد أشرف 418 صوت، ومقعد غرب الدلتا الدكتور أحمد البندارى 784 صوت، ووسط الدلتا الدكتور محمد مبروك 1194 صوت، وشرق الدلتا الدكتور محمد حجازى 1598 صوت، وشمال الوجه القبلى الدكتور أيمن حلمى 465 صوت، وجنوب الوجه القبلى الدكتور أحمد خيرى 1166 صوت.