رئيس جامعة سوهاج يبحث مع ممثلى "بولتون" الإنجليزية إنشاء برامج مشتركة

سوهاج - محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا عن طريق الفيديو كونفرانس مع ممثلى جامعة بولتون الإنجليزية، لبحث إمكانية إنشاء برامج تعليمية مشتركة بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الرشيدى عميد كلية التجارة، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية والدكتور خالد عقيل منسق برنامج الماجستير المهنى.

وقال عزيز، إنه خلال الاجتماع تم استعراض كيفية صياغة التعاون العلمى والأكاديمى المشترك، المتمثل فى إنشاء درجة مشتركة يتم من خلالها دراسة المقررات بالمشاركة بين الطرفين وتلقى المحاضرات عن طريق الإنترنت وكذلك أداء الامتحانات، وتمنح شهادة معتمدة من الجامعتين بعد سداد الطالب لرسوم متفق عليها من الطرفين، مضيفاً أنه تم اقتراح أن يقوم الطالب بدراسة بعض المقررات من خلال الشبكة العنكبوتية بجامعة بولتون، على أن يحصل على شهادة التخرج من جامعة سوهاج، ويحصل على شهادة بدراسة هذه المقررات وأداء الامتحان فيها من جامعة بولتون.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إنه سيتم أخذ الموافقة على تلك الاتفاقية من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة بكل برنامج، مؤكداً حرص الجامعة على إتاحة الفرص التعليمية المتميزة لطلابها ورفع مستوى جودة الأداء التعليمي، بما ينعكس بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى وتطوير منظومة التعليم العالى ككل.

وأضاف الدكتور خالد عقيل، أن الاجتماع ناقش المجالات التى سيتم دراستها والتى تضم إدارة الأعمال، العلوم الصحيه التطبيقية وعلوم التمريض.