اليوم السابع
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رئيس الوزراء :وضعنا رؤية واضحة لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة

السبت، 29 أغسطس 2020 10:22 ص
رئيس الوزراء :وضعنا رؤية واضحة لتكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة مصطفى مدبولى
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مشروع بشائر الخير يمثل نموذجا لما يتم بمحافظات الجمهورية من مشروعات وأضاف وضعنا رؤية واضحة تماما لتكون مصر في مصاف دول العالم المتقدمة.

وتابع: ونحن نحتاج لمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر ومعالجة الكثافات في بعض المدن من خلال إنشاء طرق ومدن ومشروعات ومرافق وبنية أساسية ونعمل على ارض خالية ممهدة ونتحدى أنفسنا في مدة الإنجاز والتنفيذ والمشروع الآخر تطوير العمران القائم وهو الأصعب .

ونفتتتح اليوم مجموعة من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن من قطاع الطرق والصرف الصحى والبترول والتموين هذه القطاعات الأربعة في خلال 6 سنوات نفذنا فيها استثمارات تتعدى 10 تريليون جنيه مصري وتكلفتها تتعدى 11.5 مليار جنيه.

 


مدبولى

السيسي

بشائر الخير

المحمودية

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