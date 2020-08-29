اليوم السابع
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ديلي ميل: شقيقة ترامب تنتقد أسرة الرئيس الأمريكى في تسجيلات مسربة

السبت، 29 أغسطس 2020 04:47 م
ديلي ميل: شقيقة ترامب تنتقد أسرة الرئيس الأمريكى في تسجيلات مسربة مارى ترامب
كتبت رباب فتحى

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نشرت ماري ترامب مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع أخت الرئيس الكبرى، ماريان ترامب باري، حيث انتقدت إيفانكا بأنها "دونالد صغير"، ووصفت إريك بأنه "معتوه"، والرئيس ترامب "رخيص ، تمامًا مثل والده"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ترامب وشقيقته
ترامب وشقيقته

 

وأصدرت ماري ترامب محادثات مسجلة مع عمتها، الأخت الكبرى للرئيس، والتي تبلغ من العمر 83 عامًا، وهى قاضية اتحادية متقاعدة في الولايات المتحدة، على قناة MSNBC The ReidOut.

 

وانتقدت باري، إيفانكا، بسبب نشرها صورا على موقع انستجرام وهى برفقة أطفالها في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر أن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.

 

وقالت باري في المقطع: "وضعت إيفانكا اللعينة هذه الصورة على إنستجرام عندما كانت الأخبار المهمة في ذلك اليوم هي كيف يتم انتزاع الأطفال من عائلاتهم".

وانتقدت حينها مقدمة البرامج التلفزيونية سامانثا بي إيفانكا بشكل كبير للغاية من أجل الصورة حتى أنها اعتذرت لاحقًا عن لغتها.

 

وقالت بارى "لا أستطيع أن ألومها  - لم أسمع عن سامانثا بي من قبل. ولكن "لا يمكن أن ألومها على ما قالته."

 

شقيقة ترامب
شقيقة ترامب

في محادثة أخرى تحدثت ماري ترامب وباري عن إريك ترامب ، حيث وصفته ماريان باري بأنه "معتوه".

 

وقالت: "في غضون ذلك ، أصبح إريك معتوهًا في العلن. إيفانكا لا تهتم. كل شيء عنها ". وردت ماري ترامب: "نعم ، إنها نسخة مصغرة من دونالد".

 

وفي مقطع آخر تنتقد ماريان ترامب باري شقيقها قائلة إنه لا يهتم بأي شخص سوى نفسه. وأضافت: "تمامًا كما كان أبي ، حقًا".

 

 

كما انتقدت باري الرئيس لتحركه لإنهاء برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة من عهد أوباما ، أو المعروف باسم DACA ، والذي قوبل بالغضب العام في عام 2017.

 

 


ترامب

تسجيلات شقيقة ترامب

مارى ترامب

اسرار اسرة ترامب

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