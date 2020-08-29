اليوم السابع
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حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة بالقطامية 4 أيام

السبت، 29 أغسطس 2020 12:17 م
حبس 3 متهمين باغتصاب فتاة بالقطامية 4 أيام جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين باغتصاب فتاة بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية وعرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان تفاصيل الجريمة.
 
 
وكانت ألقت مباحث قسم شرطة القطامية بمنطقة التجمع الثالث، القبض علي 3 شباب، بتهمة اغتصاب فتاة بالإكراه بمنطقة القطامية.
 
وكانت البداية بورود بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الثالث، من فتاة، تتهم فيه شاب باقتحام شقتها واغتصابها بالقوة، بالاشتراك مع شابين آخرين داخل شقتها، وتمكن رجال مباحث من مديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وعرض المتهمين على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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