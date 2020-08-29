جونسون تبدأ تجارب المرحلة الثانية من لقاح فيروس كورونا فى 3 دول أوروبية

كتبت أمل علام

كشفت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، أنها ستبدأ تجارب المرحلة الثانية للقاح فيروس كورونا فى إسبانيا، وهولندا، وألمانيا الأسبوع المقبل، مع توسع شركة الأدوية الأمريكية في اختباراتها.

وقال سلفادور إيلا وزير الصحة الإسبانى، بمؤتمر صحفي في مدريد، إن تجربة المرحلة الثانية ستستمر شهرين، وستشمل 550 مشاركًا من الدول الثلاث، بما في ذلك 190 شخصًا في إسبانيا.

وقال إيلا "إنه تصويت على الثقة في نظامنا الصحي"، مضيفًا أن هذه كانت أول تجربة بشرية للقاح لفيروس كورونا تتم الموافقة عليها في إسبانيا.

ستركز الدراسة على الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون، فى بيان، إن الدراسة ستقيم السلامة والقدرة على إحداث استجابة مناعية من جرعة واحدة، وجرعتين من اللقاح المرشح.

إسبانيا التى لديها أعلى حصيلة لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا الغربية، تعمل أيضًا مع شركة استرازينيكا AstraZeneca عبر برنامج شراء اللقاحات التابع للاتحاد الأوروبى لتأمين جرعات كافية.

ويقول موقع جونسون آند جونسون إنه إذا نجحت التجارب الأخيرة، فستبدأ دراسات المرحلة الثالثة النهائية، حيث سيتلقى المزيد من المتطوعين اللقاح.

ويتم تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحًا محتملاً على مستوى العالم لمكافحة جائحة فيروس كورونا COVID-19، مع 30 لقاحا فى التجارب البشرية.

ولا يوجد لقاح معتمد حتى الآن، باستثناء لقاح مصرح به في روسيا قبل تجارب واسعة النطاق، وتجرى جونسون آند جونسون اختبارات في الولايات المتحدة، وبلجيكا، وأضافت هذا الأسبوع تشيلي، والأرجنتين، وبيرو، إلى قائمة دول أمريكا اللاتينية، حيث تخطط لإجراء تجارب المرحلة الثالثة على 60 ألف متطوع، في دراسة ستغطي أيضًا البرازيل وكولومبيا والمكسيك.

يستخدم لقاح الشركة المحتمل "نواقل فيروسية" لتوليد استجابات مناعية، على غرار النهج الذي اتبعته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا في لقاحهما التجريبي، وكذلك كانزينو الصيني.