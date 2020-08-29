جنايات دمنهور تواصل محاكمة المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة بتهمة الرشوة

البحيرة -فريق المحافظات

تواصل اليوم محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة واستغلال النفوذ، والمتهم فيها مدير مكتب محافظ البحيرة البحيرة، و5 متهمين آخرين.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدًا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.

يذكر أن الأجهزة الرقابية قامت بضبط محمد،ح،ع،" 36 سنة المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة و" محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقيم القاهرة، و"ناصر،م،ر" 37 سنة، مقاول حر ومقيم الإسكندرية، و"خالد، م،خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، و "محمود، ت،م" 37 سنة ، مدرب غطس ومقيم البحر الأحمر، و"حسين، ش، أ" 46 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم البحر الأحمر.

وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.