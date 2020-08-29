تنفيذ 10 قرارات إزالة إشغالات وتعديات بشوارع حى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى ببورسعيد، اليوم السبت، أعمال الحملة المشتركة لإزالة الإشغالات بمناطق وشوارع الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، برئاسة الرائد محمد راشد وكيل شرطه المرافق. وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة إشغالات وتعديات بمناطق الإسراء وبنك الإسكان وشباب الخريجين والتصنيع وشارعى مصطفى كامل والعبور وتتمثل فى إزالة كشك بدون ترخيص بجوار مبنى المرور الجديد وعمارة 34 بمنطقة الإسراء، فضلا عن إزالة شوايه لشى الأسماك وفروشات لبيع الخضار والفاكهة بشوارع المنطقة وحول محيط مدرسة الشهيد محمد صبرى عبد العال، وفى منطقة بنك الإسكان تم إزالة النادى على أحد المسطحات الخضراء بالشارع الفاصل بين منطقتي بنك الإسكان وشباب الخريجين ومصادرة كراسى بنهر الطريق .

كما تم إزالة عدد من إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارع العبور وفى بلوك، 18 بمنطقة القابوطى وتابع قاسم أنه تم توجيه إنذار لعدد من المواطنين بإزالة التعدى على أرض تم تخصيصها لأحد المواطنين ضمن تطوير منطقة القابوطى، مضيفا أن الحملة قامت بمصادرة عدد من المضبوطات تتضمن 6 فاترينات وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وميزان وشمسية ومصادرة 10 مقاعد تعد على المسطح الاخضر بمنطقة بنك الإسكان .

ومن جانبه شدد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، على استمرار متابعة هذه الحملات للتأكد من عدم عودتها مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة المظهر الجمالي والحضارى إلى مختلف مناطق وشوارع الحى شارك في تنفيذ الحملة علاء عبد الغفار مدير الإشغالات وأحمد سعيد مسئول التنظيم.