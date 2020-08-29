تعرف على آخر أسعار النفط في الأسواق العالمية.. 45.05 دولار لبرنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة، 45.05 دولار للبرميل، وذلك لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر2020، منخفضا بمقدار 4 سنتات، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42.97 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 7سنتات.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن تراجع أسعار النفط جاء نتيجه اجتياح العاصفة لورا لولاية لويزيانا وتكساس، والتي تعد مركزا لصناعة النفط بالولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يتسبب ذلك الإعصار في أضرار بالغة لتبدأ شركات النفط استئناف الأنشطة.

وكانت العاصفة لورا قد ضربت ولاية لويزيانا أمس الأول برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.

كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء الماضي، 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي بنسبة 84% من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية وفقا لرويترز.