ترامب يهاجم ابنة أخته على "تويتر": غير مستقرة ومنبوذة

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، ابنة أخته التى أصدرت مؤخرًا كتابًا ينتقد الرئيس وأسرته، وكشفت عن تسجيلات لأفراد الأسرة يتحدثون عنه، ووصفها ترامب بأنها "غير مستقرة ومنبوذة".

وقالت صحيفة "ذا هيل"، إن الرئيس الأمريكى طارد ابنة أخته مارى وآخرين فى سلسلة من التغريدات الصباحية، بسبب كتبا تروى عن ولايته كرئيس، قائلا إن عليهم كتابة أشياء سيئة عنه من أجل بيع أعمالهم.

وكتب ترامب فى إحدى تغريداته: "الطريقة الوحيدة التى يستطيع بها الشخص كتابة كتاب عنى هى إذا وافقوا على أنه سيحتوى على أكبر قدر ممكن من "الأشياء "السيئة، ومعظمها أكاذيب. إنه مثل الحصول على وظيفة مع CNN أو MSDNC والقول إن الرئيس ترامب رائع لديك فرصة صفر. أخبار مزيفة!".

وأكمل ترامب انتقاده لأعدائه فى تغريدة أخرى، قائلا: "حتى لو كانوا دعاة حرب أغبياء مثل جون بولتون، أو متظاهرين اجتماعيين مثل بوب وودوارد، الذى لم يكن لديه أبدًا أى شىء جيد ليقوله ، أو ابنة أخت غير مستقرة، والتى كانت منبوذة".

وكانت مارى ترامب قد نشرت المزيد من التسجيلات الصوتية يوم الجمعة ، والتى تضمنت هجوما على إيفانكا ترامب.