ترامب يتفوق على منافسه بايدن في جمع الأموال الانتخابية

كتب أحمد عرفة

تمكنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية ولجان التبرعات المشتركة الخاصة، من جمع مبلغ 76 مليون دولار خلال المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2020 هذا الأسبوع.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، قال مسئول كبير في حملة الرئيس الأمريكي، إنه من خلال جمع التبرعات الهائلة والمشاهدة القياسية، كان مؤتمر إعادة ترشيح دونالد ترامب قد حقق نجاحًا هائلاً وغير مشروط، موضحًا أن الحماس للرئيس الأمريكى تجاوز السقف وهو شيء لا يمكن جو بايدن أن يحلم به.

وكانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، أعلنت أنها واللجنة الوطنية الديمقراطية ولجانها المشتركة لجمع التبرعات، جمعت 70 مليون دولار من الأموال خلال المؤتمر الديمقراطي الذي استمر 4 أيام، وأقامت حملة جو بايدن العديد من الفعاليات الشعبية وجمع الأموال بالدولار على مدار الأسبوع.