بدء التشغيل التجريبى لمنظومة تلقى بلاغات القمامة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت محافظة المنوفية عن بدء التشغيل التجريبى لمنظومة تلقى بلاغات القمامة بنطاق المحافظة تحت شعار "إحمى نفسك .. وحافظ على بلدك" يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتحقيق التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين والاستجابة السريعة لكافة شكاوى تجمعات القمامة بنطاق المراكز والمدن والأحياء .

يتم تلقى البلاغات الخاصة بتجمعات القمامة من خلال موقع الكترونى تم تدشينه للابلاغ عن تراكمات القمامة عن طرق تسجيل بلاغ المواطن ورقم تليفونه ونوعية البلاغ (مخلفات بناء – مقالب وسيطة – تجمع قمامة – مقلب ) وموقع البلاغ والعنوان التفصيلى مرفق بصور الشكوى وبعد الاستجابة للشكوى ورفع التراكمات ترفع صور بعد إزالة أسباب الشكوى .

ويتابع الموقع فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة لتلقى البلاغات وسرعة الإستجابة الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة والمعنية بهذا الشأن حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى بكافة ربوع المحافظة .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفيةً قد سبق ووضع خطة طموحة ومتكاملة للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة والتعامل مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونواتج الهدم وإعادة تجميلها ومنع التلوث البيئى بإعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية والعمل على إعادة الرونق الحضارى للمحافظة .