انطلاق حملة "لأنى رجل" للمساواة بين الجنسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بالاسكندرية انطلاق حملة "لأنى رجل" اليوم، ضمن مشروع المساواة بين الجنسين المرحلة الثانية التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من 29-30-31 أغسطس 2020.

وصرحت ماجدة الشاذلى مقررة فرع الإسكندرية فى بيان لها بأن الحملة بالمحافظة تضم 9 شباب من وحدة التطوع وتم عقد صباح اليوم اجتماع تنسيقى بحضور الشباب ومنسقي الحملة من الأمانة العامة وسكينة البابلى عضوة الفرع وذلك لعرض خطة التنفيذ ثم قام فريق العمل بعمل لقاءات فردية وجماعية وجولات بأماكن التجمعات لنشر رسائل الحملة والتى تضم 10 موضوعات تتضمن دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، والتعامل معها فى العمل والدراسة باحترام، والمشاركة فى تربية الأولاد، مناهضة العنف ضد المرأة، وحمايتهن من التحرش وختان الإناث والزواج المبكر.

واستهدفت الحملة فى اليوم الأول 796 من الرجال والشباب والسيدات والأطفال من خلال الجولات بنادى أعضاء هيئة التدريس ومركز شباب الأنفوشى وجولات حرة للشباب فى المقاهى.

جدير بالذكر أن الحملة تستمر على مدار ثلاثة أيام وتهدف إلى دمج الرجال فى الدفاع عن قضايا المرأة، إيماناً بأن كلا الطرفين شريكان فى المجتمع، فضلاً عن أن إشراك الرجال فى القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة مع اتخاد كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التعرض للعدوى من فيروس كوفيد 19 اثناء الزيارات وتم توزيع كمامات ومطهرات على الشباب لاستخدامها أثناء فاعليات الحمله.