اليوم السابع
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انتخابات حزبية لاختيار خلف لرئيس وزراء اليابان فى سبتمبر المقبل

السبت، 29 أغسطس 2020 07:50 ص
انتخابات حزبية لاختيار خلف لرئيس وزراء اليابان فى سبتمبر المقبل شينزو ابى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)

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ذكرت وكالة كيودو للأنباء، اليوم السبت، إن الحزب الديمقراطى الحر الحاكم فى اليابان سيختار خلفا لرئيس الوزراء شينزو آبى فى 15 سبتمبر بعد إعلان آبى المفاجئ استقالته لأسباب صحية يوم الجمعة.

 

ومن المؤكد فعليا أن يصبح رئيس الحزب الديمقراطى الحر الذى يتزعمه آبى رئيسا للوزراء بسبب أغلبية الحزب فى المجلس الأدنى من البرلمان.

 

ويمثل إعلان آبى استقالته نهاية شغله للمنصب وبداية سباق يستمر عدة أسابيع ليحل شخص محل أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء فى السلطة. وجاءت استقالة آبى بعد تفاقم إصابته بالتهاب القولون التقرحى الذى يعانى منه منذ سنوات.

 

وامتنع آبى خلال مؤتمر صحفى عن تحديد أسم الشخص الذى يفضله لخلافته. وأشار وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا إلى اعتزامهما ترشيح نفسيهما فى حين يعد يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء ووزير الدفاع تارو كونو من بين المرشحين المحتملين.

 

ونقلت كيودو عن تارو آسو نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق وهو أيضا وزير مالية آبى إنه لا يعتزم الانضمام إلى سباق خلافة آبي.

 

وقال آبى إن تحديد الجدول الزمنى لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة الحزب الديمقراطى الحر، لكنه يعتقد أنه سيظل متماسكا صحيا حتى يتم اختيار خليفة له.

 

وعادة يتعين على الحزب إعلان انتخابات قيادته قبل شهر من إجرائها ولكن فى حالة أى استقالة مفاجئة يمكن الدعوة لإجراء انتخابات استثنائية "فى أسرع وقت ممكن" بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب الديمقراطى الحر المحلية.

 

وقالت كيودو إن السيناريو الرئيسى هو إجراء الانتخابات فى 15 سبتمبر فى حين قالت وسائل الإعلام إنه سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم الثلاثاء.

 


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