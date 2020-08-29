يشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الهند يوم الخميس الماضي كان الأعلى على مستوى العالم متخطية الولايات المتحدة الأمريكية إذ تم تسجيل 75 ألفا و760 إصابة.