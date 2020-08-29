نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 3 ملايين و463 ألفا و972 مصابا حتى الآن، وذلك بعدما تم تسجيل 76 ألفا و472 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مدار الساعات ال(24) الماضية، وأظهرت البيانات الواردة من وزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الساعات ال(24) الماضية شهدت أيضا تسجيل 1021 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 62 ألفا و550 حالة وفاة.. فيما تعافى 2 مليون و648 ألفا و998 شخصا من الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.