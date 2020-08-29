أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 3 ملايين و463 ألفا و972 مصابا حتى الآن، وذلك بعدما تم تسجيل 76 ألفا و472 حالة إصابة جديدة بالفيروس على مدار الساعات ال(24) الماضية، وأظهرت البيانات الواردة من وزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - أن الساعات ال(24) الماضية شهدت أيضا تسجيل 1021 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 62 ألفا و550 حالة وفاة.. فيما تعافى 2 مليون و648 ألفا و998 شخصا من الإصابة بالفيروس في عموم البلاد.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الهند يوم الخميس الماضي كان الأعلى على مستوى العالم متخطية الولايات المتحدة الأمريكية إذ تم تسجيل 75 ألفا و760 إصابة.
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