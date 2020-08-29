المعمل الكيميائى يحدد مصير عاطل حاز ربع كيلو حشيش بالساحل

كتب عبد الله محمود

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكيميائى بشأن تحليل عينة من 250 جرام حشيش، تم ضبطها بمعرفة رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.

وأمرت نيابة الساحل بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم الساحل، مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "م.ح" 29 سنة عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 250 جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول. وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.