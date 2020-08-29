اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لشخص وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع فى تهريب المهاجرين لإيطاليا

السبت، 29 أغسطس 2020 01:01 م
المشدد 3 سنوات لشخص وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع فى تهريب المهاجرين لإيطاليا محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "سعيد.ر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.م"، فى اتهامهما بتزوير محررات رسمية والشروع فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "سعيد.ر"، و "و.م"، تهمة الشروع فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبر انتقال المهاجر "ن.ح" بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا باستخدام وثيقة مرور مزورة، إلا أنه قد وقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به وهو ضبط المهاجر قبل تهريبه على النحو المبين بالتحقيقات.
  
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك مع أخر مجهول، فى تزوير بطاقة مرورو، وهى تأشيرة دخول منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا، بطريق الاصطناع، بأن أمد المجهول بالبيانات والمعلومات اللازمة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 


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