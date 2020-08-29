المشدد 3 سنوات لشخص وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع فى تهريب المهاجرين لإيطاليا

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين "سعيد.ر"، و "و.م"، تهمة الشروع فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبر انتقال المهاجر "ن.ح" بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا باستخدام وثيقة مرور مزورة، إلا أنه قد وقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لهما به وهو ضبط المهاجر قبل تهريبه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاشتراك مع أخر مجهول، فى تزوير بطاقة مرورو، وهى تأشيرة دخول منسوب صدورها إلى دولة إيطاليا، بطريق الاصطناع، بأن أمد المجهول بالبيانات والمعلومات اللازمة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.