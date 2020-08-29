الكمامة بالمقدمة.. الزراعة تؤكد التزام حدائق الحيوان بضوابط وإجراءات الفتح

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع حدائق الحيوان بعد قرار فتحها تلتزم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مضيفا، أن حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، وضعت عدة ضوابط مشددة للزائرين وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وخاصة تحديد الكثافات بأن لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى.

وأضاف "رجائى"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الالتزام بالكمامات، وتطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، وعدم التكدس أمام الكافتيريا، إضافة إلى عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي، والالتزام بعدد محدد للزوار بما لايتجاوز الـ 3 آلاف زائر والتشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول وأثناء التجول داخل الحديقة وإبعاد غير الملتزمين بها.

وتابع "رجائى" أنه يتم عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات، ونشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدى، وتوفير المطهرات لكل العاملين فى الحديقة وكذلك أقنعة الوجه.

وكشف، أن جميع الحيوانات بحالة صحية جيدة ولا يوجد تسجيل لحالات مرضية أو نفوق خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويتم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومى لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وكان الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قال فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.