القوى العاملة تؤكد صرف 2.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 44 شاباً ، منهم أثنين من ذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شاباً.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف 22 ألف جنيه لـ 11 عاملا منحة مولود ، و12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، وتم تسجيل 103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ليصل إجمالى المسجلين إلى 4284 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الفطر المبارك، والعمال لـ 2458 عاملاً بإجمالى 2 مليون و 426 ألفاً و 500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة.

وأشار أشرف علم الدين مدير المديرية فى تقريره للوزير عن انجازات يوليو الماضى إلى أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 24 ترخيصاً للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وأوضح أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

كما تلقت المديرية 44 شكوى عمالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكوى منهم، وتم تسوية شكوى واحدة، و34 شكوى ما زالت تحت البحث.

وقامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة فى 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.