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القاضى المكلف بالتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يعلن تنحيه عن القضية

السبت، 29 أغسطس 2020 08:31 م
القاضى المكلف بالتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يعلن تنحيه عن القضية انفجار مرفأ بيروت
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل عن وسائل إعلام لبنانية محلية تأكيدها، أن القاضي المكلف بالتحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يعلن تنحيه.

 

وفى وقت سابق أفادت مصادر مسؤولة، أن التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت يتجه إلى استبعاد فرضية العمل الإرهابى، وذلك بالاستناد إلى تقييم أولى وضعه خبراء المتفجرات الأمريكيون وفق صحيفة الشرق الأوسط.

 

وتوصّل فريق (إف بي آي)، خلال الاستنتاج الأولى إلى استبعاد وجود عمل إرهابى أو باستهداف جوى للمرفأ، كما يستبعد وجود متفجرات بداخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن " الخبراء الأمريكيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وغيرها من المواد المشتعلة داخل العنبر، إلّا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدّل هذه المعطيات".

 

ولفت التقرير إلى أن " الخبراء الفرنسيين لم يقدّموا أي تصوّر بهذا الخصوص، بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي تجري في المختبرات الفرنسية على العينات التي تمّ رفعها من تربة المرفأ ومن البحر"

 

وفي سياق الاستجوابات التي يجريها القضاء والأجهزة الأمنية، أوضحت مصادر أن التحقيقات أسفرت عن إصدار 16 مذكرة توقيف بحق أشخاص سبق للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أن أمر بتوقيفهم على ذمة التحقيق.

 

 


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