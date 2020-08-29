رويترز

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت 3637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و94 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 213131. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3419.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنها قد تفرض غرامات أو عقوبات بالسجن على كل من يرفض إجراء اختبار المسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، إن القانون الجمهوري رقم 11332 يحظر عدم تعاون الأفراد المصابين أمراض ينبغي الإبلاغ عنها أو يعانون من حالة صحية تثير قلقًا عامًا.