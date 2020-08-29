العربية: السفير القطري يغادر غزة لنقل رد الفصائل إلى إسرائيل

قالت قناة العربية إن السفير القطري محمد العمادي غادر غزة لنقل رد الفصائل إلى إسرائيل، وقد يعود إلى القطاع بعد مداولاته مع مسؤولي الأمن الإسرائيلي.

ووذكرت قناة أنه قبل يومين، قال السفير القطري: "نواصل التفاوض مع إسرائيل بشأن غزة"، مضيفا أن "اتصالات على أعلى المستويات تجري مع إسرائيل" بشأن القطاع.

وكان السفير القطري محمد العمادي وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، والتقى مسؤولين إسرائيليين قبل دخول غزة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفداً أمنياً من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك (جهاز الأمن العام)، زار الدوحة لبحث الوضع في غزة مع المسؤولين القطريين.

وأوضحت العربية أن قائد اللواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، زار الدوحة مؤخرا برفقة ضباط أمن آخرين، وأنه عمل على بلورة تفاهمات لتسوية، أو لوقف إطلاق النار يوافق عليها قادة حماس في الخارج، المقيمون في العاصمة القطرية، خصوصا إسماعيل هنية، رئيس الدائرة السياسية، وصالح العاروري نائبه.