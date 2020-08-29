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الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6%

السبت، 29 أغسطس 2020 11:58 ص
الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6% الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل  بالجمهورية إلى 71.6 % بعد شفاء 70419 حالة تعافي من الفيروس .
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 807 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 70419 حالة حتى الان .
 
وأوضح أنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
 
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

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