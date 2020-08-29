اليوم السابع
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"الصحة" تؤكد ثبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية

السبت، 29 أغسطس 2020 09:34 م
"الصحة" تؤكد ثبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وزيرة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة ومدير إدارة الحميات، إن مستشفيات الحميات الكبيرة قامت بمجهود كبير وعظيم في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في الفترة السابقة، مضيفا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ثابتة في الأيام الماضية حتي بعد تقليص الأماكن المتاحة في المستشفيات العلاجية إلى 20% فقط لعلاج مصابي كورونا.

وأضاف إيهاب كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامى سيد على، أن مستشفيات الحميات بالامكانيات المتاحة حاليا قادرة علي مواجهة أي جائحة ثانية لكورونا، مضيفا أن الأعداد التي ترددت على مستشفيات الحميات المصابة بكورونا في الفترة السابقة أعطت الجميع في هذه المستشفيات الخبرة في التعامل مع الأزمة.

وأوضح، أن إشغال الآسرة في الداخلي أو العناية أو غرف التنفس الصناعي أصبح منخفضا عن السابق، موضحا أن الداخلي لا يتعدي الـ40% والعناية 80% والتنفس 85%.

 


وزيرة الصحة

ادارة الحميات

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