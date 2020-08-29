الشباب والرياضة بالغربية تنظم مهرجان دراجتك صحتك

الغربية - مصطفى عادل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة " بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "مهرجان دراجتك صحتك "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأطلق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، إشارة إنطلاق الماراثون بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة و يسرى الديب وكيل المديرية للشباب ، وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات بالمحافظة .

وانطلق السباق من أام كوبرى جيهان مرورا بشارع 306 حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة على الكورنيش وعقب إنتهاء السباق قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بتكريم المشاركين عقب أداء السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

من جانبه وجه أحمد الوكيل وكيل الوزارة الشكر للدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة لتشجيعه الدائم والمستمر للشباب وتنظيم المسابقات الرياضية لجعل الرياضة اسلوب حياه

كما وجه الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تشريفه ومشاركته وسط أبنائه من الشباب وتشجيعهم لممارسة الرياضة بكافة صورها .

يأتى تنظيم مهرجان سباق الدراجات فى ظل حرص وزارة الشباب والرياضة لجعل الرياضة اسلوب حياة للمحافظة على الصحة العامة وتنمية القدرات البدنية للفرد.

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية