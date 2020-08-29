اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشباب والرياضة بالغربية تنظم مهرجان دراجتك صحتك

السبت، 29 أغسطس 2020 12:49 م
الشباب والرياضة بالغربية تنظم مهرجان دراجتك صحتك مشاركة محافظ الغربية بمهرجان دراجتك صحتك
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة " بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "مهرجان دراجتك صحتك "، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وأطلق الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، إشارة إنطلاق الماراثون بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ، والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة و يسرى الديب وكيل المديرية للشباب ، وبمشاركة عدد من الشباب والفتيات بالمحافظة .

وانطلق السباق من أام كوبرى جيهان مرورا بشارع 306 حتى مبنى ديوان مديرية الشباب والرياضة على الكورنيش وعقب إنتهاء السباق قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بتكريم المشاركين عقب أداء السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

من جانبه وجه أحمد الوكيل وكيل الوزارة الشكر للدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة لتشجيعه الدائم والمستمر للشباب وتنظيم المسابقات الرياضية لجعل الرياضة اسلوب حياه

 كما وجه الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تشريفه ومشاركته وسط أبنائه من الشباب وتشجيعهم لممارسة الرياضة بكافة صورها .

يأتى تنظيم مهرجان سباق الدراجات فى ظل حرص وزارة الشباب والرياضة لجعل الرياضة اسلوب حياة للمحافظة على الصحة العامة وتنمية القدرات البدنية للفرد.

IMG-20200829-WA0003
مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

IMG-20200829-WA0004

 
مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

IMG-20200829-WA0005

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

IMG-20200829-WA0006

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

IMG-20200829-WA0007

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية

IMG-20200829-WA0008

مهرجان دراجتك صحتك بالغربية
 
IMG-20200829-WA0009
 
مهرجان دراجتك صحتك بالغربية
 

IMG-20200829-WA0010

 
مهرجان دراجتك صحتك بالغربية
 
IMG-20200829-WA0011
مهرجان دراجتك صحتك بالغربية
 

 

 

 


اخبار عاجله

الشباب والرياضة بالغربية

محافظ الغربية

ماراثون الدراجات

وكيل الشباب والرياضة بالغربية

الغربية

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة