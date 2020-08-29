السيسى: "جهد الدولة هيخلى الدين العام والخارجى داخل الحدود الآمنة.. ويا نبنبى بلد يا نتوقف"

كتب سمير حسنى

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكلام المثار حول حجم الدين العام والخارجي، وقال: الاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير، لأن فيه كلام كتير بيتقال على الدين العام والخارجي وبالتالي محتاجين اننا نوضح للناس ان إحنا منقدرش نتوقف عن ده، مع الوضع في الاعتبار نقطة مهمة وهى إن قياسات الدين وإن كانت عالية ولكن جهدنا كدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي هيخليه داخل الحدود الآمنة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية: "انتبهوا لتاثيرات كورونا على الدنيا كلها، ولو كانت الأمور مشيت طبقا للتخطيط حتى للدين". وواصل الرئيس موجها حديثه لوزير المالية الدكتور محمد محمد معيط :"أتكلم في النقطة دي بتاع الدين لان فيه كلام مش عاوزين نسيب الناس في مصر بيأثر سلبا على فهمهم ..احنا يا نبنبى بلد يا نتوقف".