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السيسى: التعدي على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوي خطر سد النهضة

السبت، 29 أغسطس 2020 12:11 م
السيسى: التعدي على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوي خطر سد النهضة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين متألمون من إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء، متابعا: "المواطنون كتير منهم متألم ومضايق من موضوع إجراءات الدولة لضبط مخالفات البناء سواء الأراضى الزراعية أو بدون ترخيص".

 

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية : "محدش بيتكلم في الموضوع ده كويس، ملهومش دعوة بيه، علشان محدش يزعل، وانا مش طبيعتى معاكم كده يا مصريين، احنا قدامنا تحدى وطلعت قدامكم وقلتلكم التحدى ده خطير علينا والاستمرار عليه يدمر الدولة المصرية".

 

وواصل الرئيس: "كنتوا بتتكلموا وخايفين من موضوع سد النهضة، وصدقوني البناء غير المخطط والتعدي على الأراضى الزراعية خطير مش عاوز أقول بنفس نسبة سد النهضة، بس الناس مش شايفاه، والواضح لينا موضوع المية، واللى مش واضح لينا الاستمرار في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط ".

 


السيسي

الإسكندرية

بشاير الخير

المشروعات القومية

محور المحمودية

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