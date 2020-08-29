السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالبشر فى مصر القديمة

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمد.ع"، عاطل، و "سعد .م"، عاطل و "محمود .ر "، عامل خردة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين جميعا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ، بأن ارتكبوا سلوك الإيواء والاستخدام للمجني عليهم الاطفال "فارس.أ"، و"سعد.ع"، و"يوسف.م"، وكان ذلك بواسطة استعمال العنف والتهديد واستغلال ضعفهم وحاجتهم وذلك بقصد الاستغلال في أعمال التسول.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بهتك عرض الأطفال المجني عليهم والذين لم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما وذلك بالتهديد بالإيذاء.