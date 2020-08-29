الرقابة المالية: 15.2 مليار جنيه أقساط شركات التأمين و6.5 مليار تعويضات

كتب هانى الحوتى

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو عام 2020 بلغت 15.2 مليار جنيه مقارنة مع 13.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 9.6%، موزعة بين 6.2 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقارنة مع 6.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 6.4%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.96 مليار جنيه مقارنة مع 7.21 مليار جنيه بنسبة نمو 24.4%.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقارنة بقيمة 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 1.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار جنيه مقابل مع 3.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.3 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 8.2%.

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 15.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقابل 13.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.6%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 12.5 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 2.8 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 78%.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2020 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 1.4%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 5.9 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.8%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 637.7 مليون جنيه مقابل 365.1 جنيه بنسبة نمو 74.7%.