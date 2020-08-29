الرئيس السيسى يفتتح مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض بالإسكندرية

كتب أحمد عبد الرحمن

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد الشهيد فريق أول عبد المنعم رياض، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الإسكندرية.

وكان الرئيس السيسى أكد أن الدولة المصرية قادرة على رصد التطورات على الأرض يوم بعد يوم و10 سنوات سابقة، وقال الرئيس: "خلال العشر سنوات الماضية أقدر أبص على أى تجمع وقرية وأقول باليوم هيطلع حصل هنا كذا، بقول كده لان احنا جادين فى حلمنا لبلدنا.. لدينا منظومة تستطيع أن تتابع العمل على مدى 10 سنوات ماضية، منذ 2011 وحتى الآن، لأن مش هينفع أن دولة تتحول للكلام اللى احنا بنعمله ده".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.