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الرئيس السيسى يشيد بجهد وزير التموين: "مفيش نقص حصل فى السلع رغم كورونا"

السبت، 29 أغسطس 2020 11:51 ص
الرئيس السيسى يشيد بجهد وزير التموين: "مفيش نقص حصل فى السلع رغم كورونا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجمع صوامع مدينة برج العرب بالإسكندرية بطاقة 90 ألف طن.

وأشاد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، بجهد وزير التموين خلال السنوات الماضية، قائلا: " خلال الفترة الماضية لم يحدث أى نقص فى أى سلعة أساسية، رغم تحدى أزمة كورونا كان طبيعى  نتعرض لازمة زى كده.. جهد وزارة التموين والدكتور على خلال الفترة الماضية مفيش أي نقص في السلع الأساسية حصل او اختناق او شكل من تسعير غير دقيق او تلاعب في الأسواق".

 


السيسي

الإسكندرية

بشاير الخير

المشروعات القومية

محور المحمودية

وزارة التموين

ازمة كورونا

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