الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض حظر التجوال بعد ارتفاع الحالات المصابة بكورونا

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه من المنتظر أن يعرض منسق شؤون جائحة فيروس كورونا المستجد، غدا الأحد فرض حظر التجوال في إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقييد الحركة أثناء الطوق في المدن المصنفة "حمراء"، التي تعاني من انتشار كثيف لفيروس كورونا، وذلك خلال الأعياد العبرية الوشيكة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الخاص بشؤون كورونا، غدا الأحد، على خطة "إغلاق التناوب"، التي طرحها المنسق لشؤون الجائحة البروفيسور روني غامزو. ويرجح أن يقدم الأخير استقالته من منصبه إذا لم تتم المصادقة على الخطة التي يعرضها.

وقالت جهات مطلعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتروى عشرة أيام قبل البت في مسألة فرض طوق اثناء الأعياد العبرية الشهر المقبل، وذلك وفقا لتطور الصورة الوبائية.

وفي سياق متصل، أوردت القناة 11 للتليفزيون الإسرائيلي أن إسرائيل تجري اتصالات مع المزيد من الدول لفتح اجوائها امام الإسرائيليين وهي قبرص وجورجيا والمجر والنمسا.

من جانبه أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن فرض الإغلاق التام ليس مطروحا على بساط البحث في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن جهودا جمة تبذل من اجل تفادي هذه الخطوة لما فيها من عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي.