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التنمية المحلية: الدولة تنفق الملايين لتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة

السبت، 29 أغسطس 2020 10:29 م
التنمية المحلية: الدولة تنفق الملايين لتحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب أحمد عرفة

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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تنفق الملايين في مشروعات تحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة حماية لأرواح قاطنيها، موضحا أنه تم إزالة 20 ألف حالة بما يعادل 60 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم إزالة 3885 حالة على أراض زراعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج على مسؤوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم السماح بإقامة عشوائيات مرة أخرى أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة، لافتا إلى أنه تم إزالة 10 آلاف و800 حالة تعد على أراضي الدولة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استرداد أملاك الدولة، ولن يتم السماح لضعاف النفوس بالتعدي على أراضي الدولة مرة أخرى.

وفى وقت سابق، قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم والقوة ضد المعتدين على أراضى الدولة، موضحًا أنه منذ بداية إزالة التعديات على أراضى الدولة جرت إزالة 10844 حالة بمجموع أكثر من 2 مليون متر مربع.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات لبرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أنه بشأن حالة التعدى على الأراضى الزراعية ملك الدولة تم استرداد 2009 ألف فدان، موضحا أن محافظة المنيا جاءت فى المقام الأول من حيث استرداد الأراضى وتأتي بعدها محافظة مطروح ثم بقية المحافظات.


العشوائيات

المخالفات

الازالات

التعديات

قانون التصالح

املاك الدولة

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