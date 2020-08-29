التموين تعلن تصدير 155 ألف طن "مولاس" ولب بنجر للخارج

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على تصدير 55 ألف طن " مولاس " الى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة من إجمالي الكميات المنتجة هذا العام وهى 105 ألف طن وتم طرح 50 ألف طن منهم في السوق المحلى، بجانب أيضا التعاقد على تصدير 100 ألف طن "لب بنجر " الى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذي يستخدم في صناعة الأعلاف وكذلك طرح 17 ألف طن "لب بنجر "في السوق المحلى، ليصل إجمالي كميات المولاس" و"لب البنجر" الذى تم تصديرها خلال العام الجاري الى 155 ألف طن ، كما نجحت الشركة في انتاج 280 ألف طن سكر أبيض هذا العام ويتم طرحه في السوق المحلى للمواطنين مما يؤدي الى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر .

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية ، ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحده الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ،مثل زراعة الأصناف وحيدة الأجنة وتطوير عمليات الخدمة الزراعية وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الإنتاج على المستوى الرأسي ،وكذلك التوسع فى الزراعة في مناطق الاستصلاح الجديدة ،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر ،لافتا الى أن مخزون السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر .





وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموينا أنه تم التعاقد مع المزارعين على زراعة 100 ألف فدان بنجر سكر حتى الآن ، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي، وذلك بزيادة قدرها 33 ألف فدان عن العام الماضي في نفس هذه الفترة ، حيث كان التعاقد على 67 ألف فدان العام الماضي فى نفس هذا التوقيت ،وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المزارعين والتوسع في زراعة المنتجات الخاصة بالسلع الاستراتيجية ،لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المصانع التابعة للحكومة والخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت إشراف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية سبق وافتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر ، بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 الف طن بنجر ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة ،كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتوية من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياة المعالجة.







