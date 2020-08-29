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التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدًا والبنات تكتسح قائمة الأوائل

السبت، 29 أغسطس 2020 09:37 م
التعليم تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 غدًا والبنات تكتسح قائمة الأوائل امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الاعتماد والإعلان الرسمى لنتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2020، سيكون 12:30  غدًا الأحد، وسيكون هناك بيان إعلامي عن نسب النجاح في الشهادات المختلفة للدبلومات الفنية، موضحًا أن نسب النجاح أقل بعض الشئ من نسب العام الماضى.
 
وتابع نائب وزير التربية: سيكون هناك بيان إعلامى أخر عن أوائل الشهادات المختلفة والدرجات التي حصلوا عليها، وعلي أى حال عدد الأوائل هذا العام أقل قليلا من العام الماضي وبالطبع البنات مكتسحات لقائمة الأوائل.
 
وشدد رئيس الامتحانات على أنه تم تحديد الأوائل وسيكون عددهم فوق الـ30 طالب وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن من يدخل امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020.
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنيه 2020

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

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