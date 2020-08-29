اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تؤكد جاهزية نتيجة الدبلومات الفنية 2020 للاعتماد والإعلان

السبت، 29 أغسطس 2020 10:04 ص
التعليم تؤكد جاهزية نتيجة الدبلومات الفنية 2020 للاعتماد والإعلان امتحانات الدبلومات الفنية - ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2020، أصبحت جاهزة على الاعتماد والإعلان، موضحة أنه تم الانتهاء من مراجعتها وتجميعها بشكل كامل وجاهزة على الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تعتمد اليوم السبت أو غدا الأحد على أن تكون فى المدارس الإثنين المقبل، لافتة إلى أن النتيجة جاهزة على الاعتماد، كما تم تحديد الأوائل فى كل شعبة.

وأدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الجارى داخل 90 مقر تقدير، ووصل  عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضو.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية خلال الفترة من 25 يوليو الماضى وانتهت 13 أغسطس الجارى، حيث أدى الطلاب الامتحانات وسط اجراءات حمايتهم من فيروس كورونا.



 


التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

اعلان نتيجة الدبلومات 2020

اخبار مصر

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تؤكد التزام لجان طلاب الثانوية دور ثان بإجراءات كورونا الاحترازية

السبت، 29 أغسطس 2020 09:04 ص

توافد طلاب الثانوية دور ثان على لجان امتحانات الكيمياء والجغرافيا

السبت، 29 أغسطس 2020 08:59 ص

طلاب الثانوية "دور ثان" يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والجغرافيا

السبت، 29 أغسطس 2020 06:00 ص

وزير التعليم يعلن إلغاء امتحان الـ sat غدا لطلاب الدبلومة الأمريكية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:37 م

بيان لـ"التعليم" يؤكد استئناف قبول الطلاب بمدرسة مدينتى بعد تغيير إدارة المدرسة

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة