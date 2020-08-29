الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا و341 حالة شفاء

وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، عن إجرائها 88,803 فحوصات جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأفادت البيان الإماراتية، أن إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، كشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69,328 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 341 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60,202.



هذا كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.