الإعدام لموظف وابنيه قتلوا خطيب مسجد في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، بالإعدام شنقا لموظف وابنيه، قتلوا إماما وخطيبا بالأوقاف، وإصابة نجله في قرية المريج بشبين القناطر، حيث انهالوا عليهما ضربا بفأس وشوم وسط الزراعات، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثاني بجروح وكسور في أنحاء الجسد، بسبب خلافات سابقه بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين بلال أبو السعود وسامح عبد الغني، وبحضور عادل مختار وكيل النيابة بأمانة سر كمال جاويش.

وترجع أوراق القضية إلى 22 من شهر مارس 2019 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "س. ص"، إمام وخطيب مسجد، جثة هامدة، وبه عدة طعنات.

وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، وأوضحت التحريات، أنّ وراء الواقعة شخص يدعى "ر. أ" عامل، إثر مشاجرة مع المجني عليه "إمام المسجد"، فاعتدى المتهم على القتيل بالضرب، فنشبت مشاجرة بينهما، واستعان كل طرف بأسرته، واعتدى المتهم على المجني عليه بآلة حادة فأرداه قتيلا، وأُلقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.