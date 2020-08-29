اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأرجنتين تسجل 11717 إصابة جديد بفيروس كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 ص
الأرجنتين تسجل 11717 إصابة جديد بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بوينس أيرس (رويترز)

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سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 مع تخفيف الحكومة جزئيا اجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة فى الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

 

وبدأت القيود المرتبطة بالجائحة فى البلاد فى 20 مارس. وقال الرئيس البرتو فرنانديز فى كلمة بثها التلفزيون إن من المقرر استمرار القواعد الجديدة المخففة بشكل أكبر حتى 20 سبتمبر على الأقل. ويبلغ عدد الحالات المؤكدة فى الأرجنتين حتى الآن 392009 حالات إضافة إلى 8271 حالة وفاة.

 

وقال فرنانديز " اليوم بإمكاننا اتخاذ خطوة جديدة من خلال إجازة تجمع ما يصل إلى عشرة أشخاص فى الأماكن المفتوحة مع الحفاظ على التباعد مترين ووضع كمامة. سيطبق ذلك فى كل أنحاء البلاد" وذلك على الرغم من تسجيل حكومته أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة والذى بلغ 11717 حالة .

 

وأضاف أنه على الرغم من إظهار إحصائيات كوفيد-19 فى العاصمة بوينس أيرس بعض المؤشرات الإيجابية فقد ارتفع عدد الحالات فى بقية البلاد.

 

وقال رئيس بلدية بوينس أيرس يوم الجمعة إنه يعتزم ابتداء من هذا الأسبوع الموافقة على تقديم المطاعم خدماتها للزبائن فى الطاولات الموجودة فى الهواء الطلق كما أن المدينة تدرس عودة نشاط البناء تدريجيا.

 

 


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