"الآسيان" تؤكد التزامها باتخاذ إجراءات لتخفيف تداعيات كوفيد-19

كتب خالد إبراهيم

أكد وزراء اقتصاد الدول العشر الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا، والصين واليابان وكوريا الجنوبية، التزامهم باتخاذ إجراءات جماعية لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، وأكد الوزراء، الذين حضروا الاجتماع الـ23 من مشاورات وزراء اقتصاد الآسيان زائد 3 عبر رابط فيديو يوم الجمعة، على أهمية إعادة ثقة الأعمال لتسهيل التعافي ما بعد الجائحة، وفقا لبيان إعلامي مشترك صدر عن الاجتماع.

وذكر البيان أنهم اتفقوا على تكثيف الجهود المنسقة لتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بحسب ما جاء فى وكالة "شينخوا"، بما في ذلك من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هذا العام.

وأضاف البيان أن الوزراء رحبوا بالتقدم الذي أحرز في المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والتحضير لتوقيعها هذا العام، وأكد الوزراء مجددا على أهمية توقيع الاتفاقية في تعزيز الثقة وتقوية الهيكل الاقتصادي الإقليمي.

وأفاد البيان بأن الوزراء عقدوا العزم على ضمان استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى من خلال إبقاء الأسواق مفتوحة أمام التجارة والاستثمار وضمان ترابط سلسلة التوريد، وأكدوا مجددا على الحاجة إلى بذل جهود تعاونية لتسهيل الحركة الأساسية لرجال الأعمال عبر الحدود.

وقال البيان إن الوزراء أقروا، في سياق تمكين التعافى بعد الجائحة، بأهمية الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمى من خلال تسهيل نقل المعلومات والبيانات عبر الحدود بالوسائل الإلكترونية.