اعرف قائمة المشروعات القومية بالطرق والكهرباء لخدمة أهالى إسنا × 14 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مدينة إسنا من عملها فى المشروعات القومية لخدمة المواطنين، حيث قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل المركز، وذلك فى ظل توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وتذليل أى عقبات تواجها داخل نطاق مدنهم.

وفيما يلى نرصد قائمة أبرز المشروعات القومية التى يجرى العمل بها داخل مدينة إسنا وهى كما يلى:-

1. رفع كفاءة البنية التحتية لطريق شارع ترعة أصفون الغربى بداية من مسلة كوبرى موقف المطاعنة حتى الإدارة الصحية جنوبا مرورا بالسجل المدنى الجديد

2. رفع كفاءة البنية التحتية شارع النزهة من بدايته شمالا حتى سنترال اسنا القديم مرورا بمسجد الزهراء

3. رفع كفاءة البنية التحتية شارع جسر السيالة من بدايته شمالا حتى منطقة الطوايع

4. رفع كفاءة البنية التحتية شارع امتداد احمد عرابى بداية من مستشفى اسنا القديمة حتى مدخل قناطر اسنا الجديدة مرورا بمدرسة التجارة والسنترال الجديد والمطحن

5. رفع كفاءة البنية التحتية شارع موقف القرية جنوبا الذى تم تغطيته من الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية من كوبرى القرية حتى نهاية التغطية جنوب الوحدة الصحية بالقرية

6. مشروع إنشاء تفقد لوحة توزيع كهرباء الطوايع بمدينة إسنا

7. المشروع تم إنشاؤه بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008 على مساحة 1500م2 بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ)

8. تساهم لوحة توزيع كهرباء الطوايع فى تعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربى ببندر اسنا وقرى الجبل وقرى جنوب إسنا

9. مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الدير التى تم إنشاؤها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ)

10. تساهم لوحة كهرباء الدير فى تعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربى بقرى شرق اسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوبا

11. يجرى إنشاء كوبرى الطوايع أعلى ترعة الرمادى والجارى إنشائه بعرض 10م وحمولة 70 طن بتكلفة 5 ملايين تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة إسنا من الناحية الغربية

12. يعتبر إنشاء كوبر الطوايع إستحداث لشوارع جديدة وبديلة لفك الاختناق بقلب إسنا

13 مشروع كوبرى المشاة الجارى إنشاءه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة أصفون الذى سيتم إنشاه بعرض 2م وحمولة 30طن بتكلفة 2 مليون تقريبا

14 يساهم الكوبرى فى ربط الجانب الشرقى بالجانب الغربى وسهولة الوصول لموقف الأقاليم وتسهيل على المواطنين لانتقال بين مواقف السيارات