اطمن على نفسك.. اختبارات يطلبها الطبيب لتشخيص مرض الكبد الدهنى

كتبت فاطمة خليل

الكبد الدهني هو مرض شائع ناجم عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد، ومعظم الناس ليس لديهم أعراض ولا يسبب لهم مشاكل خطيرة، لكن في بعض الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أبرز تحاليل وفحوصات يطلبها الطبيب لتشخيص مرض الكبد الدهني، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ما هو مرض الكبد الدهني؟



مرض الكبد الدهني هو حالة شائعة ناتجة عن تراكم الكثير من الدهون في الكبد ويحتوي الكبد السليم على كمية قليلة من الدهون لكن تصبح مشكلة عندما تصل الدهون إلى 5٪ إلى 10٪ من وزن الكبد.

اختبارات تشخيص مرض الكبد الدهني



نظرًا لعدم ظهور أعراض لمرض الكبد الدهني غالبًا، فقد يكون طبيبك هو أول من يكتشفه.

قد ترفع المستويات المرتفعة من إنزيمات الكبد (إنزيمات الكبد المرتفعة) التي تظهر في فحص الدم لحالات أخرى علامة الخطر تعتبر إنزيمات الكبد المرتفعة علامة على إصابة الكبد. لإجراء التشخيص ، قد يطلب طبيبك:

-الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) للحصول على صورة للكبد.

-خزعة الكبد (عينة من الأنسجة) لتحديد مدى تقدم مرض الكبد.

- موجات فوق صوتية متخصصة تستخدم أحيانًا بدلاً من خزعة الكبد لمعرفة كمية الدهون والأنسجة المتندبة في الكبد.

في معظم الحالات ، لا يسبب مرض الكبد الدهني أي مشاكل خطيرة أو يمنع الكبد من العمل بشكل طبيعي ولكن بالنسبة لـ 7٪ إلى 30٪ من المصابين بهذه الحالة، فإن مرض الكبد الدهني يزداد سوءًا بمرور الوقت. يتقدم عبر ثلاث مراحل:

-يصبح الكبد ملتهبًا (متورمًا) ، مما يؤدي إلى تلف أنسجته هذه المرحلة تسمى التهاب الكبد الدهني.

-تتشكل الأنسجة الندبية حيث يتلف الكبد هذه العملية تسمى تليف.

-تحل الأنسجة المتندبة الواسعة محل الأنسجة السليمة في هذه المرحلة ، يكون لديك تليف الكبد.

يحدث تليف الكبد نتيجة لتلف الكبد الشديد يؤدي النسيج الندبي الصلب الذي يحل محل أنسجة الكبد السليمة إلى إبطاء عمل الكبد في النهاية ، يمكن أن يعيق وظائف الكبد تمامًا يمكن أن يؤدي تليف الكبد إلى فشل الكبد وسرطان الكبد.