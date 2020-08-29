استمرار حبس عاطل لاتهامه بالإتجار فى مخدر الهيروين بمنشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 124 جراما من الهيروين قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة شنت عدة حملات لمواجهة مروجي مواد المخدرة فى العاصة وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 124 جراما" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.