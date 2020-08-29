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ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 78% والعظمى 36 درجة

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 ص
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والرطوبة 78% والعظمى 36 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى  36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 48 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 
وشهد أمس الجمعة،  طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية  طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى77 %.
 
كما شهد شمال الصعيد  طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
 
 

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