كابول (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة باسم محافظ إقليم "باروان" الأفغاني وحيدة شاهكار، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الإقليم إلى 115 قتيلا و130 مصابا؛ حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لليوم الثالث على التوالى، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، أن مسئولين محليين أعلنوا انتشال خمسة جثامين من تحت الحطام صباح اليوم.