وأضافت الشبكة أن عددا من المواطنين أتوا من مناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعاونة رجال الإمن بعدما غمرت مياه الفيضانات مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".
يذكر أن أكثر من 4 آلاف شخص تأثروا بشكل كبير بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت الحكومة.